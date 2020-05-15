Россия обжаловала решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия обжаловала в Верховном суде Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги о выплате 57 миллиардов долларов бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа , сообщили в Минюсте.

Изначальная сумма в 50 миллиардов выросла еще на семь миллиардов из-за начисления пени.

В Минюсте подчеркнули, что суд не обратил внимание на нарушения истцами антикоррупционного и антиотмывочного законодательства.

Так, бывшие мажоритарные акционеры получили контроль над активами с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Кроме того, как рассказали в ведомстве, офшорные "компании-пустышки" не оплатили акции ЮКОСа и не внесли никакого вклада в российскую экономику.

Недобросовестные акционеры

Минюст также отметил, что бывшие владельцы ЮКОСа не платили налоги и незаконного выводили активы за рубеж. Исходя из этого, их нельзя назвать добросовестными акционерами. В ведомстве считают их иностранными инвесторами-олигархами.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что Европейский суд по правам человека отвергал обвинения, будто Россия принимала налоговые меры по ЮКОСу по политическим мотивам.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение суда Гааги политически ангажированным. Она напомнила, что международный арбитраж не имел компетенции для рассмотрения спора.

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас отметил, что решение Гаагского суда противоречит российскому правопорядку.

Суд по делу ЮКОСа

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.