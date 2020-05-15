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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:24
https://ria.ru/20200515/1571506485.html
В Югре въезжающих из ряда регионов будут отправлять на самоизоляцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1036x0_80_0_0_534ade3f0ffb7b74bbcb2ef0b6a441bf.jpg
РИА Новости

В Югре въезжающих из ряда регионов будут отправлять на самоизоляцию

15:24 15.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Въезжающих в Ханты-Мансийский автономный округ из отдельных регионов РФ будут направлять на обязательную самоизоляцию, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
"Организован контроль состояния здоровья взъезжающих на территорию автономного округа граждан... Это направление мы готовим для усиления: обязательная самоизоляция или размещение в обсерваторах в отношении въезжающих в Югру граждан из отдельных регионов Российской Федерации", - сказала Комарова в пятницу в ходе заседания регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
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Она поручила профильным департаментам, окружному управлению Роспотребнадзора внести соответствующий проект решения в правительство Югры. Жителей каких регионов затронет эта мера, Комарова не уточнила.
Коронавирус в автономном округе выявлен у 965 человек, скончались восемь из них. Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья КомароваОбщество
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