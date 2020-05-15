В Югре въезжающих из ряда регионов будут отправлять на самоизоляцию

Коронавирус в автономном округе выявлен у 965 человек, скончались восемь из них. Режим обязательной самоизоляции в Югре продлен до 31 мая, со вторника в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером.