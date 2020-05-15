Скворцова заявила об уменьшении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уменьшается число госпитализаций пациентов с коронавирусом в РФ, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы видим, что уменьшается число госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией. Очень высока доля асимптомных случаев", - сказал она на пресс-конференции.
Скворцова уточнила, что в Москве асимптомные случаи составляют до 60%, в целом по России - почти половина, каждый второй случай асимптомен. Она добавила, что тяжесть случаев коронавирусной инфекции не нарастает, сокращается число случаев, где нужен кислород или ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.