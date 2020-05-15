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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:37
https://ria.ru/20200515/1571505834.html
Путин призвал держать на контроле укрепление системы здравоохранения
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_114a3f843a31f257e48ccef86e9b4902.jpg
РИА Новости

Путин призвал держать на контроле укрепление системы здравоохранения

15:17 15.05.2020 (обновлено: 15:37 15.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Все вопросы с укреплением системы здравоохранения нужно держать на особом контроле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошу вас и дальше держать все вопросы, связанные с укреплением системы здравоохранения на местах, с проведением противоэпидемиологических мероприятий, под особым контролем", - обратился Путин к губернаторам, членам правительства и всем участникам совещания об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.
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