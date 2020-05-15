Путин призвал держать на контроле укрепление системы здравоохранения

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Все вопросы с укреплением системы здравоохранения нужно держать на особом контроле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошу вас и дальше держать все вопросы, связанные с укреплением системы здравоохранения на местах, с проведением противоэпидемиологических мероприятий, под особым контролем", - обратился Путин к губернаторам, членам правительства и всем участникам совещания об открытии в субъектах РФ медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.