Глава КЧР: строительные работы ведутся с соблюдением санитарных норм

ЧЕРКЕССК, 15 мая – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии строительные, дорожные организации и организации жилищно-коммунального хозяйства работают с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщил глава республики В Карачаево-Черкесии строительные, дорожные организации и организации жилищно-коммунального хозяйства работают с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице всоциальной сети Инстаграм.

Темрезов отметил, что в режиме самоизоляции, продленном в регионе до 18 мая, дорожные работы и строительство социально значимых и инфраструктурных объектов ведутся в полном объеме. В том числе, в рамках национальных проектов.

Так, в регионе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние приведут почти 30 километров дорог.