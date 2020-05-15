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Карачаево-Черкесская Республика
2020-05-15T15:15
https://ria.ru/20200515/1571505567.html
Глава КЧР: строительные работы ведутся с соблюдением санитарных норм
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571505153_0:69:667:444_1036x0_80_0_0_1f85f0876c3ef73bb6052288c4bf9b19.jpg
РИА Новости

Глава КЧР: строительные работы ведутся с соблюдением санитарных норм

15:15 15.05.2020
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© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 15 мая – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии строительные, дорожные организации и организации жилищно-коммунального хозяйства работают с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице всоциальной  сети Инстаграм.
Темрезов отметил, что в режиме самоизоляции, продленном в регионе до 18 мая, дорожные работы и строительство социально значимых и инфраструктурных объектов ведутся в полном объеме. В том числе, в рамках национальных проектов.
Так, в регионе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние приведут почти 30 километров дорог. 
"Строительные работы в республике, а также работа системообразующих организаций, имеющих региональное значение и утвержденных оперштабом КЧР, ведется с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", - подчеркнул глава КЧР.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании с руководителями медучреждений, республиканских подразделений Роспотребнадзора и Росздравнадзора
4 мая, 17:08Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР удвоят регвыплаты медикам, работающим с больными с COVID-19
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовОбщество
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