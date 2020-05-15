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Ярославская область
Ярославская область
2020-05-15T15:09
https://ria.ru/20200515/1571505029.html
Ярославские власти обеспечили масками многодетные семьи региона
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РИА Новости

Ярославские власти обеспечили масками многодетные семьи региона

15:09 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в квартире жилого дома
Девушка в защитной маске в квартире жилого дома
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске в квартире жилого дома. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Правительство Ярославской области обеспечило малоимущие многодетные семьи региона защитными масками накануне введения масочного режима, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
В регионе с 16 мая вводится масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок или респираторов – обязательно в общественных местах, в частности, в транспорте, на остановках, в магазинах, аптеках, на вокзалах.
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Губернатор написал в свои аккаунтах в социальных сетях, что в преддверии введения масочного режима власти региона стали получать жалобы людей на повышение стоимости масок в магазинах и аптеках, в связи с чем купить их в необходимом количестве может не каждый.
"Сейчас правительство области работает над ценовой доступностью", - подчеркнул глава региона.
Вместе с тем, отметил Миронов, правительство региона решило позаботиться о многодетных малоимущих семьях.
"Нашли возможность помочь тем жителям, для кого масочный режим может повлечь серьезные расходы. Ситуация, когда зарабатывает один или двое, а обеспечить надо пять и более человек, и каждый рубль на счету, - непростая. Поэтому мы раздадим им одноразовые маски, 158 тысяч штук. Сегодня начали выдачу со склада государственного предприятия "Областная фармация". Получат средства защиты 3436 многодетных малоимущих семей, а это 18125 человек", - написал губернатор. Маски семьям передадут специалисты органов социальной защиты населения.
По данным регионального оперативного штаба, в Ярославской области с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 1537 человек, из них 244 человека уже выздоровели, скончались 11 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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