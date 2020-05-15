Ярославские власти обеспечили масками многодетные семьи региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Правительство Правительство Ярославской области обеспечило малоимущие многодетные семьи региона защитными масками накануне введения масочного режима, заявил губернатор Дмитрий Миронов

В регионе с 16 мая вводится масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок или респираторов – обязательно в общественных местах, в частности, в транспорте, на остановках, в магазинах, аптеках, на вокзалах.

Губернатор написал в свои аккаунтах в социальных сетях, что в преддверии введения масочного режима власти региона стали получать жалобы людей на повышение стоимости масок в магазинах и аптеках, в связи с чем купить их в необходимом количестве может не каждый.

"Сейчас правительство области работает над ценовой доступностью", - подчеркнул глава региона.

Вместе с тем, отметил Миронов, правительство региона решило позаботиться о многодетных малоимущих семьях.

"Нашли возможность помочь тем жителям, для кого масочный режим может повлечь серьезные расходы. Ситуация, когда зарабатывает один или двое, а обеспечить надо пять и более человек, и каждый рубль на счету, - непростая. Поэтому мы раздадим им одноразовые маски, 158 тысяч штук. Сегодня начали выдачу со склада государственного предприятия "Областная фармация". Получат средства защиты 3436 многодетных малоимущих семей, а это 18125 человек", - написал губернатор. Маски семьям передадут специалисты органов социальной защиты населения.

По данным регионального оперативного штаба, в Ярославской области с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 1537 человек, из них 244 человека уже выздоровели, скончались 11 человек.