Работников колонии в Красноярске перевели на вахтовый режим

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии-6 в Сотрудники исправительной колонии-6 в Красноярске переведены на двухнедельный вахтовый режим работы из-за того, что у трех из них обнаружены признаки респираторного заболевания, сообщает краевой главк ФСИН

"На сегодняшний день признаки респираторного заболевания выявлены у трех сотрудников ФКУ ИК-6... Сотрудники исправительного учреждения переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений. Для дежурной смены в учреждениях организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение. Сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обеспечена изоляция заболевших сотрудников. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей. Контактировавшие с ними лица изолированы, взяты анализы. Все они также находятся под наблюдением медицинских работников. В исправительном учреждении проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

В целях профилактики во всех учреждениях ГУФСИН и на прилегающих к ним территориях регулярно проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание. Организовано круглосуточное дежурство медицинских работников. В наличии достаточный запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств.