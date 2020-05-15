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2020-05-15T15:09
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Работников колонии в Красноярске перевели на вахтовый режим
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РИА Новости

Работников колонии в Красноярске перевели на вахтовый режим

15:09 15.05.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии-6 в Красноярске переведены на двухнедельный вахтовый режим работы из-за того, что у трех из них обнаружены признаки респираторного заболевания, сообщает краевой главк ФСИН.
"На сегодняшний день признаки респираторного заболевания выявлены у трех сотрудников ФКУ ИК-6... Сотрудники исправительного учреждения переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений. Для дежурной смены в учреждениях организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение. Сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, обеспечена изоляция заболевших сотрудников. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей. Контактировавшие с ними лица изолированы, взяты анализы. Все они также находятся под наблюдением медицинских работников. В исправительном учреждении проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.
В целях профилактики во всех учреждениях ГУФСИН и на прилегающих к ним территориях регулярно проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание. Организовано круглосуточное дежурство медицинских работников. В наличии достаточный запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств.
Проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников УИС, а также лиц, содержащихся в колониях и следственных изоляторах Красноярского края.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Красноярский крайКрасноярск
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