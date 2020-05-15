В РВИО поддержали инициативу восстановления памятника Коневу в Праге

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) поддерживает инициативу вернуть на место памятник маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщил РИА Новости научный директор РВИО Михаил Мягков.
В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РБК, что памятник Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен.
"Нужно всеми доступными мерами добиться, чтобы памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был восстановлен. Это - часть истории не только нашей страны и Чехии, но мировой истории, которую недопустимо перевирать", - сказал Мягков.
Он напомнил, что памятник был возведен в 1980 году по инициативе самих пражан, "к нему горожане несли цветы".
В начале апреля нынешнего года власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, под командованием которого город был освобожден от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.