Фадеев обрушился с критикой на российских рэперов

"Раньше я слушал это, для меня это было клево, а потом увидел, как они живут и что говорят в своих текстах, <...> для меня это зашквар. То есть он ездит на каком-нибудь лакшери-автомобиле, а сам типа за улицу качает, это что, правда? Они качают, что такие босяки, гангстеры, а потом плюются друг в дружку через человека, гангстеры наши", — возмутился продюсер.