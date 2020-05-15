Фадеев обрушился с критикой на российских рэперов

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев в интервью платформе Premier.one раскритиковал российскую рэп-культуру.
"Раньше я слушал это, для меня это было клево, а потом увидел, как они живут и что говорят в своих текстах, <...> для меня это зашквар. То есть он ездит на каком-нибудь лакшери-автомобиле, а сам типа за улицу качает, это что, правда? Они качают, что такие босяки, гангстеры, а потом плюются друг в дружку через человека, гангстеры наши", — возмутился продюсер.
По его словам, российского рэпера можно купить за "пару сотен тысяч долларов" и "тру превращается в не тру" (от английского true — "правильный". — Прим. ред.). Исключением Фадеев назвал Скриптонита, который себя "никак не дискредитировал".
"Все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается", — заключил он.
Ранее Фадеев распустил свой бренд MALFA и заявил о том, что начинает работать с зарубежными артистами.