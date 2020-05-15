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Культура
2020-05-15T16:13
https://ria.ru/20200515/1571504249.html
Фадеев обрушился с критикой на российских рэперов
https://cdn23.img.ria.ru/images/154993/59/1549935950_0:101:2886:1724_1036x0_80_0_0_85916956bfeea1a0a435ca39a9ffb618.jpg
РИА Новости

Фадеев обрушился с критикой на российских рэперов

15:07 15.05.2020 (обновлено: 16:13 15.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев в интервью платформе Premier.one раскритиковал российскую рэп-культуру.
"Раньше я слушал это, для меня это было клево, а потом увидел, как они живут и что говорят в своих текстах, <...> для меня это зашквар. То есть он ездит на каком-нибудь лакшери-автомобиле, а сам типа за улицу качает, это что, правда? Они качают, что такие босяки, гангстеры, а потом плюются друг в дружку через человека, гангстеры наши", — возмутился продюсер.
По его словам, российского рэпера можно купить за "пару сотен тысяч долларов" и "тру превращается в не тру" (от английского true — "правильный". — Прим. ред.). Исключением Фадеев назвал Скриптонита, который себя "никак не дискредитировал".

"Все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается", — заключил он.

Ранее Фадеев распустил свой бренд MALFA и заявил о том, что начинает работать с зарубежными артистами.
Режиссёр Максим Фадеев
16 марта, 13:09Культура
"Болото с жабами": Фадеев объяснил, почему распустил лейбл MALFA
2491841212
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КультураРоссияШоу-бизнесМаксим Фадеев
Популярные комментарии
Те, у кого нет ни слуха, ни голоса, ни вкуса, идут в рэперы. И исполняют для таких же.
15 мая, 15:27
Адам Ваксель
2010010
Ритмик Америкен поэжн, РЭП!! Почему пол мира молодежи в разных странах хотят двигаться, выглядеть и мыслить как афроамериканцы?? Это их субкультура!! Почему нигде в мире нет ни у кого желания танцевать гопак, польку, яблочко, петь песни в стиле Валенки??
15 мая, 15:12
Максим Буланов
1110008
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