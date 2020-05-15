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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T15:04
https://ria.ru/20200515/1571503456.html
В Смоленской области могут вернуть ряд ограничений по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381808_0:0:3136:1764_1036x0_80_0_0_e2bf9ac53009946fa1dc1a588099cf88.jpg
РИА Новости

В Смоленской области могут вернуть ряд ограничений по коронавирусу

14:53 15.05.2020 (обновлено: 15:04 15.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСмоленск
Смоленск
© РИА Новости / Илья Питалев
Смоленск. Архивное фото
БРЯНСК, 15 мая - РИА Новости. Противоэпидемические ограничения в Смоленской области могут быть снова усилены, поскольку региональный Роспотребнадзор отметил неготовность людей и предприятий к их отмене, сообщает оперативный штаб региона.
"Противоэпидемические ограничения в Смоленской области могут быть вновь усилены. Региональный Роспотребнадзор считает, что необходимо вернуть ряд запретов, снятых три дня назад, при этом сохранив обязательное ношение гражданами лицевых масок", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что глава регионального Роспотребнадзора отметил, что ряд организации и предприятий оказались не готовы к поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу. Несоблюдение предписаний грозит выходом эпидемиологической ситуации из-под контроля, отмечается в сообщении.
Как подтвердили РИА Новости в региональном правительстве, в настоящее время готовятся изменения в указ губернатора о введении режима повышенной готовности.
По данным на пятницу, в Смоленской области выявлены 1105 случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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