В Смоленской области могут вернуть ряд ограничений по коронавирусу

БРЯНСК, 15 мая - РИА Новости. Противоэпидемические ограничения в Противоэпидемические ограничения в Смоленской области могут быть снова усилены, поскольку региональный Роспотребнадзор отметил неготовность людей и предприятий к их отмене, сообщает оперативный штаб региона.

"Противоэпидемические ограничения в Смоленской области могут быть вновь усилены. Региональный Роспотребнадзор считает, что необходимо вернуть ряд запретов, снятых три дня назад, при этом сохранив обязательное ношение гражданами лицевых масок", - говорится в сообщении.

Сообщается, что глава регионального Роспотребнадзора отметил, что ряд организации и предприятий оказались не готовы к поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу . Несоблюдение предписаний грозит выходом эпидемиологической ситуации из-под контроля, отмечается в сообщении.

Как подтвердили РИА Новости в региональном правительстве, в настоящее время готовятся изменения в указ губернатора о введении режима повышенной готовности.

По данным на пятницу, в Смоленской области выявлены 1105 случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались.