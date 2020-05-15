Псковские власти начнут подготовку к первому этапу снятия мер по COVID-19

"Очень осторожно можно говорить о замедлении (роста) числа заболевших в сутки… Если не произойдет неожиданного и резкого роста заболеваемости, то примерно через неделю мы можем начать работу по подготовке к первому этапу снятия ограничительных мер", - сказал Ведерников на заседании оперштаба региона, которое транслируется Псковским агентством информации.

Как отметил руководитель Псковской области, региональная система здравоохранения соответствует требованиям эпидемиологической ситуации. "На сегодняшний день мы располагаем 500 койками для ковид-пациентов. Рассчитываю, что к понедельнику у нас таких коек будет уже 630", - уточнил Ведерников.

По его словам, в перспективе специализированный коечный фонд планируется расширить до 900 коек, выделив отдельный фонд для пациентов с легкой формой коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.