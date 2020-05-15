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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T14:00
https://ria.ru/20200515/1571499033.html
Псковские власти начнут подготовку к первому этапу снятия мер по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/147446/36/1474463615_0:230:2825:1819_1036x0_80_0_0_b3d906f41cae393fa32eefba2a57fcd0.jpg
РИА Новости

Псковские власти начнут подготовку к первому этапу снятия мер по COVID-19

14:00 15.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПсков
Псков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Псков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Администрация Псковской области через неделю планирует начать подготовку к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Очень осторожно можно говорить о замедлении (роста) числа заболевших в сутки… Если не произойдет неожиданного и резкого роста заболеваемости, то примерно через неделю мы можем начать работу по подготовке к первому этапу снятия ограничительных мер", - сказал Ведерников на заседании оперштаба региона, которое транслируется Псковским агентством информации.
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Как отметил руководитель Псковской области, региональная система здравоохранения соответствует требованиям эпидемиологической ситуации. "На сегодняшний день мы располагаем 500 койками для ковид-пациентов. Рассчитываю, что к понедельнику у нас таких коек будет уже 630", - уточнил Ведерников.
По его словам, в перспективе специализированный коечный фонд планируется расширить до 900 коек, выделив отдельный фонд для пациентов с легкой формой коронавируса.
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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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