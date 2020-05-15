Мьянма продлила ограничения по коронавирусу до 31 мая

БАНГКОК, 15 мая – РИА Новости. Мьянма продлила все ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 , до 31 мая, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Центрального комитета по предотвращению, контролю и лечению коронавирусной инфекции COVID-19, который возглавляет государственный советник Мьянмы и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи

"Все ограничительные меры, введенные в действие правительством Союза Мьянма и министерствами Союзного уровня в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлеваются до 31 мая", - говорится в документе.

Ограничительные меры, первоначально введенные с конца марта по 30 апреля, а затем продленные до 15 мая и теперь продлеваемые до 31 мая, включают запрет на любые собрания и массовые мероприятия, включая мероприятия в честь национальных праздников и религиозные церемонии с массовым участием, запрет на осуществление международных пассажирских авиаперевозок и прекращение выдачи всех категорий виз иностранным гражданам, кроме дипломатических виз для иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций. Также ограничения включают временное закрытие кинотеатров, школ-интернатов и детских садов по всей стране.

В ряде регионов страны, в том числе в бывшей столице и крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, действуют постановления местных властей о самоизоляции. По информации СМИ, в том числе интернет-сайта медиахолдинга Eleven Myanmar, городские власти Янгона приняли решение отменить, начиная с пятницы 15 мая, режим самоизоляции в четырех городских районах, оставив его в действии в еще пяти. Самоизоляция отменяется в районах, в которых за последние две недели не было зарегистрировано новых заражений.

По данным министерства здравоохранения Мьянмы, с момента начала пандемии в стране заболел 181 человек, выздоровели 84 человека, скончались от инфекции 6 человек.