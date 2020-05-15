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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:46
https://ria.ru/20200515/1571497690.html
Мьянма продлила ограничения по коронавирусу до 31 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Мьянма продлила ограничения по коронавирусу до 31 мая

13:47 15.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАНГКОК, 15 мая – РИА Новости. Мьянма продлила все ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, до 31 мая, говорится в опубликованном в пятницу заявлении Центрального комитета по предотвращению, контролю и лечению коронавирусной инфекции COVID-19, который возглавляет государственный советник Мьянмы и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи.
"Все ограничительные меры, введенные в действие правительством Союза Мьянма и министерствами Союзного уровня в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлеваются до 31 мая", - говорится в документе.
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Ограничительные меры, первоначально введенные с конца марта по 30 апреля, а затем продленные до 15 мая и теперь продлеваемые до 31 мая, включают запрет на любые собрания и массовые мероприятия, включая мероприятия в честь национальных праздников и религиозные церемонии с массовым участием, запрет на осуществление международных пассажирских авиаперевозок и прекращение выдачи всех категорий виз иностранным гражданам, кроме дипломатических виз для иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций. Также ограничения включают временное закрытие кинотеатров, школ-интернатов и детских садов по всей стране.
В ряде регионов страны, в том числе в бывшей столице и крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, действуют постановления местных властей о самоизоляции. По информации СМИ, в том числе интернет-сайта медиахолдинга Eleven Myanmar, городские власти Янгона приняли решение отменить, начиная с пятницы 15 мая, режим самоизоляции в четырех городских районах, оставив его в действии в еще пяти. Самоизоляция отменяется в районах, в которых за последние две недели не было зарегистрировано новых заражений.
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По данным министерства здравоохранения Мьянмы, с момента начала пандемии в стране заболел 181 человек, выздоровели 84 человека, скончались от инфекции 6 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАун Сан Су ЧжиМьянмаВ мире
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