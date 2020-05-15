В Кирове начали применять вакцину от полиомиелита для профилактики COVID

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Наблюдательная программа по профилактике заражения COVID-19 с помощью вакцины от полиомиелита стартовала в Наблюдательная программа по профилактике заражения COVID-19 с помощью вакцины от полиомиелита стартовала в Кировской области , сообщает пресс-служба правительства региона.

Как ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко , есть данные, что полиомиелитная вакцина вызывает подъем иммунитета. Кировская медицинская академия проведет соответствующие испытания на добровольцах, отметил министр. Губернатор Кировской области Игорь Васильев в прямом эфире в Instagram Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявил, что лично примет участие в испытаниях.

"В Кировской области стартовала наблюдательная программа – исследование, направленное на изучение живой пероральной полиомиелитной вакцины в целях профилактики коронавируса. Это стало возможным благодаря созданному в регионе научно-образовательному центру мирового уровня "Биополис". Программа будет осуществляться на базе Кировского государственного медицинского университета", - говорится в сообщении.

Вакцина от полиомиелита применяется давно и доказала свою эффективность. Она активирует врожденный неспецифический иммунитет, стимулирует защитные силы организма, и ожидания специалистов заключаются в том, что вакцинированный человек будет в большей степени защищен от коронавирусной инфекции.

В наблюдательной программе могут принять участие здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по инфицированию COVID-19 – это врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта, сотрудники ведомств и министерств и другие.

"Программа достаточно серьезная. Нужно пройти определенные анализы и собеседования с докторами, понять всю серьезность мероприятия – как себя вести, какие дневники заполнять, что должно стать итогом. Это, с одной стороны, научное наблюдение за свойствами препарата, который уже более 60 лет есть в календаре прививок, а с другой стороны, в условиях пандемии – это важная история по защите лиц из групп риска", - цитирует пресс-служба слова Васильева. Отмечается, что губернатор уже заполнил необходимые документы на участие в программе, прошел собеседование и теперь ждет, когда ему сообщат о времени проведения вакцинации.

Подчеркивается, что за всеми людьми, которые будут участвовать в вакцинации, будет вестись тщательное наблюдение. Если исследования пройдут успешно, эта практика будет масштабирована на всю Россию.