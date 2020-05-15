В Кирове начали применять вакцину от полиомиелита для профилактики COVID

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Наблюдательная программа по профилактике заражения COVID-19 с помощью вакцины от полиомиелита стартовала в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, есть данные, что полиомиелитная вакцина вызывает подъем иммунитета. Кировская медицинская академия проведет соответствующие испытания на добровольцах, отметил министр. Губернатор Кировской области Игорь Васильев в прямом эфире в Instagram Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявил, что лично примет участие в испытаниях.
"В Кировской области стартовала наблюдательная программа – исследование, направленное на изучение живой пероральной полиомиелитной вакцины в целях профилактики коронавируса. Это стало возможным благодаря созданному в регионе научно-образовательному центру мирового уровня "Биополис". Программа будет осуществляться на базе Кировского государственного медицинского университета", - говорится в сообщении.
Вакцина от полиомиелита применяется давно и доказала свою эффективность. Она активирует врожденный неспецифический иммунитет, стимулирует защитные силы организма, и ожидания специалистов заключаются в том, что вакцинированный человек будет в большей степени защищен от коронавирусной инфекции.
В наблюдательной программе могут принять участие здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по инфицированию COVID-19 – это врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта, сотрудники ведомств и министерств и другие.
"Программа достаточно серьезная. Нужно пройти определенные анализы и собеседования с докторами, понять всю серьезность мероприятия – как себя вести, какие дневники заполнять, что должно стать итогом. Это, с одной стороны, научное наблюдение за свойствами препарата, который уже более 60 лет есть в календаре прививок, а с другой стороны, в условиях пандемии – это важная история по защите лиц из групп риска", - цитирует пресс-служба слова Васильева. Отмечается, что губернатор уже заполнил необходимые документы на участие в программе, прошел собеседование и теперь ждет, когда ему сообщат о времени проведения вакцинации.
Подчеркивается, что за всеми людьми, которые будут участвовать в вакцинации, будет вестись тщательное наблюдение. Если исследования пройдут успешно, эта практика будет масштабирована на всю Россию.
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