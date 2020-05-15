Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:28
https://ria.ru/20200515/1571496131.html
В Кирове начали применять вакцину от полиомиелита для профилактики COVID
https://cdn21.img.ria.ru/images/49719/38/497193883_0:203:2785:1769_1036x0_80_0_0_9f4758d9b673bdfc6c2d1c80d28e6e02.jpg
РИА Новости

В Кирове начали применять вакцину от полиомиелита для профилактики COVID

13:28 15.05.2020
620
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик с лекарством
Медик с лекарством
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Медик с лекарством. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Наблюдательная программа по профилактике заражения COVID-19 с помощью вакцины от полиомиелита стартовала в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, есть данные, что полиомиелитная вакцина вызывает подъем иммунитета. Кировская медицинская академия проведет соответствующие испытания на добровольцах, отметил министр. Губернатор Кировской области Игорь Васильев в прямом эфире в Instagram Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявил, что лично примет участие в испытаниях.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"В Кировской области стартовала наблюдательная программа – исследование, направленное на изучение живой пероральной полиомиелитной вакцины в целях профилактики коронавируса. Это стало возможным благодаря созданному в регионе научно-образовательному центру мирового уровня "Биополис". Программа будет осуществляться на базе Кировского государственного медицинского университета", - говорится в сообщении.
Вакцина от полиомиелита применяется давно и доказала свою эффективность. Она активирует врожденный неспецифический иммунитет, стимулирует защитные силы организма, и ожидания специалистов заключаются в том, что вакцинированный человек будет в большей степени защищен от коронавирусной инфекции.
В наблюдательной программе могут принять участие здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по инфицированию COVID-19 – это врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта, сотрудники ведомств и министерств и другие.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Программа достаточно серьезная. Нужно пройти определенные анализы и собеседования с докторами, понять всю серьезность мероприятия – как себя вести, какие дневники заполнять, что должно стать итогом. Это, с одной стороны, научное наблюдение за свойствами препарата, который уже более 60 лет есть в календаре прививок, а с другой стороны, в условиях пандемии – это важная история по защите лиц из групп риска", - цитирует пресс-служба слова Васильева. Отмечается, что губернатор уже заполнил необходимые документы на участие в программе, прошел собеседование и теперь ждет, когда ему сообщат о времени проведения вакцинации.
Подчеркивается, что за всеми людьми, которые будут участвовать в вакцинации, будет вестись тщательное наблюдение. Если исследования пройдут успешно, эта практика будет масштабирована на всю Россию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1710010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КировЗдоровье - ОбществоКировская область
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Врачи в защитных костюмах
Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит COVID-19
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Названо условие для победы над коронавирусом
Медицинские работники в палате стационара для больных с коронавирусной инфекцией
Скворцова: через неделю приема "Мефлохина" у 70% больных нет COVID-19
Вероника Скворцова
Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период COVID-19
Прохожий в маске на улице Большая Якиманка в Москве
Эпидемиолог рассказал, когда начнется "нормальная жизнь"
Вероника Скворцова
Скворцова назвала прирост пациентов с коронавирусом в России стабильным
Медицинские работники в госпитале в Стокгольме, Швеция
Скворцова заявила о выходе России на плато заболеваемости COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров заявил, что абсолютной свободы общения после эпидемии уже не будет
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала, при каком условии ситуация с коронавирусом наладится
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
06:30Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
Лента новостейМолния