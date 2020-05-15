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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:27
https://ria.ru/20200515/1571496039.html
В Штутгарте разрешили провести демонстрацию на пять тысяч участников
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РИА Новости

В Штутгарте разрешили провести демонстрацию на пять тысяч участников

13:27 15.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГорода мира. Штутгарт. Германия
Города мира. Штутгарт. Германия
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Города мира. Штутгарт. Германия. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти Штутгарта разрешили провести демонстрацию против ограничительных мер из-за коронавируса, сократив максимальное число участников до 5 тысяч, сообщается на сайте города.
Демонстрацию планируется провести в субботу на площадке Вазен. Все участники должны будут соблюдать минимальную дистанцию. Подход и выход с демонстрации должен быть устроен так, чтобы участники не вступали в прямой контакт. "Мы тщательно взвесили все. Это было балансированием между защитой от инфекции и свободой собраний. Руководитель собрания ответственен за то, чтобы предписания соблюдались", - заявил бургомистр по вопросам безопасности, порядка и спорта Мартин Шайрер.
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В ведомстве здравоохранения призвали избегать демонстрации людей с признаками инфекции. Участники также должны носить маски по пути на митинг и обратно в общественном транспорте. "На прошлой демонстрации мы обнаружили, что участники пользовались автобусами и поездами без предписанных масок. Безответственно так выражать свой протест. В субботу нарушение этого правила будет наказываться штрафом в размере 300 евро", - добавил Шайрер.
Вопрос конституционности ограничительных мер в Германии ставят участники регулярных акций протеста против действий властей в борьбе с эпидемией. Акции протеста в начале мая стали более масштабными, в Штутгарте на улицы вышли около 10 тысяч человек, в Берлине на Александерплатц протестовали 1,2 тысячи человек. При этом конституционный суд ФРГ еще месяц назад постановил, что защита жизни и здоровья имеет больший вес, чем ограничения свобод.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияШтутгартБерлин (город)В мире
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