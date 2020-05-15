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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T13:18
https://ria.ru/20200515/1571493082.html
Во Франции умер первый ребенок с синдромом, который связывают с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1036x0_80_0_0_91696aea1d8233a9accd0a3dc28f424c.jpg
РИА Новости

Во Франции умер первый ребенок с синдромом, который связывают с COVID-19

13:02 15.05.2020 (обновлено: 13:18 15.05.2020)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Первая смерть ребенка, у которого был выявлен сидром, схожий с болезнью Кавасаки и, предположительно, связанный с коронавирусом, зафиксирована во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV.
Ребенку было девять лет, он был заражен коронавирусом и, вероятно, у него развился миокардит, отмечает телеканал со ссылкой на медиков. При этом врачи подчеркивают, что этот случай "крайне редкий".
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Ранее сообщалось, что в штате Нью-Йорк из-за нового детского мультисистемного воспалительного синдрома скончались трое детей, десятки поступили в больницы. Мэр Нью-Йорка сообщил, что почти все дети либо заражены COVID-19, либо уже им переболели. У детей проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, сыпь, боль в животе и рвота. Случаи обнаружения воспалительного синдрома были зафиксированы также в Европе, в том числе в Италии, Великобритании, Германии, Швейцарии.
Глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ изучает данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких детей воспалительного синдрома Кавасаки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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