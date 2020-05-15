Во Франции умер первый ребенок с синдромом, который связывают с COVID-19

Ребенку было девять лет, он был заражен коронавирусом и, вероятно, у него развился миокардит, отмечает телеканал со ссылкой на медиков. При этом врачи подчеркивают, что этот случай "крайне редкий".

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Йорк из-за нового детского мультисистемного воспалительного синдрома скончались трое детей, десятки поступили в больницы. Мэр Нью-Йорка сообщил, что почти все дети либо заражены COVID-19, либо уже им переболели. У детей проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, сыпь, боль в животе и рвота. Случаи обнаружения воспалительного синдрома были зафиксированы также в Европе, в том числе в Италии, Великобритании, Германии, Швейцарии.