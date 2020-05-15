Митрополия: священников в Черногории могут задержать еще на 30 суток

БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Задержанного в Черногории епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников содержат в условиях, не соответствующих требованиям минздрава, и могут продлить их задержание еще на 30 суток, сообщил РИА Новости руководитель правового совета Митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич.

Ранее в нескольких городах страны прошли стихийные протесты из-за задержания на 72 часа епископа Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святого Василия Острожского. Самые крупные выступления были отмечены в Никшиче и Плевле, где полицейские для разгона толпы применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пострадали несколько граждан, включая несовершеннолетних. Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован, десятки человек были задержаны.

"Его преосвященство митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий сделал заявление у мощей святого Петра Цетинского, в котором призвал государственные органы воздержаться от применения силы и призвал к миру, братской любви и обновлению единства. Важно, чтобы как можно больше людей услышали эти слова митрополита в этот весьма драматичный момент для Черногории", - заявил протоиерей агентству.

Он уточнил, что в четверг епископ Иоанникий и священники находились под стражей в Никшиче и по информации их адвокатов ожидается еще опрос двух свидетелей.

"После этого будет принято решение о продлении их задержания еще на 30 суток или они будут выпущены на свободу. Мы просим и призываем, чтобы их выпустили и дали возможность защищать свою правоту перед законом со свободы, если возникнет такая необходимость", - отметил глава правового совета митрополии.

"Сейчас в отношении них нарушена презумпция невиновности. Они размещены в весьма плохих условиях, которые очень далеки от требований министерства здравоохранения, и тут возникает абсурдное противоречие. Им вменяют якобы нарушение мер органов здравоохранения, а поместили их в условия, которые напрямую нарушают требования минздрава!" - подчеркнул отец Велибор.

Представитель СПЦ уверен, что нет никаких оснований для продолжения содержания духовенства под стражей.

"Здесь вопрос юриспруденции перешел в область идеологи и политики, что очень плохо для черногорского общества и хрупкой черногорской демократии. Пока неизвестно, будет ли суд, потому что о возбуждении уголовного процесса можно говорить лишь после выдвижения обвинений. Об этом рано пока говорить, и для этого не видно оснований, но подождем, как дальше будет вести себя прокуратура", - сказал протоиерей.