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Религия и мировоззрение
2020-05-15T12:40
https://ria.ru/20200515/1571490769.html
Митрополия: священников в Черногории могут задержать еще на 30 суток
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571357617_64:0:638:323_1036x0_80_0_0_c477515bb6b87b39d16dc6e6f8f0f91e.jpg
РИА Новости

Митрополия: священников в Черногории могут задержать еще на 30 суток

12:39 15.05.2020 (обновлено: 12:40 15.05.2020)
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© Фото : СПЦЕпископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникия во время праздничного митинга в честь чудотворца Василия Острожского
Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникия во время праздничного митинга в честь чудотворца Василия Острожского
© Фото : СПЦ
БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Задержанного в Черногории епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников содержат в условиях, не соответствующих требованиям минздрава, и могут продлить их задержание еще на 30 суток, сообщил РИА Новости руководитель правового совета Митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич.
Ранее в нескольких городах страны прошли стихийные протесты из-за задержания на 72 часа епископа Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святого Василия Острожского. Самые крупные выступления были отмечены в Никшиче и Плевле, где полицейские для разгона толпы применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пострадали несколько граждан, включая несовершеннолетних. Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован, десятки человек были задержаны.
"Его преосвященство митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий сделал заявление у мощей святого Петра Цетинского, в котором призвал государственные органы воздержаться от применения силы и призвал к миру, братской любви и обновлению единства. Важно, чтобы как можно больше людей услышали эти слова митрополита в этот весьма драматичный момент для Черногории", - заявил протоиерей агентству.
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Он уточнил, что в четверг епископ Иоанникий и священники находились под стражей в Никшиче и по информации их адвокатов ожидается еще опрос двух свидетелей.
"После этого будет принято решение о продлении их задержания еще на 30 суток или они будут выпущены на свободу. Мы просим и призываем, чтобы их выпустили и дали возможность защищать свою правоту перед законом со свободы, если возникнет такая необходимость", - отметил глава правового совета митрополии.
"Сейчас в отношении них нарушена презумпция невиновности. Они размещены в весьма плохих условиях, которые очень далеки от требований министерства здравоохранения, и тут возникает абсурдное противоречие. Им вменяют якобы нарушение мер органов здравоохранения, а поместили их в условия, которые напрямую нарушают требования минздрава!" - подчеркнул отец Велибор.
Представитель СПЦ уверен, что нет никаких оснований для продолжения содержания духовенства под стражей.
"Здесь вопрос юриспруденции перешел в область идеологи и политики, что очень плохо для черногорского общества и хрупкой черногорской демократии. Пока неизвестно, будет ли суд, потому что о возбуждении уголовного процесса можно говорить лишь после выдвижения обвинений. Об этом рано пока говорить, и для этого не видно оснований, но подождем, как дальше будет вести себя прокуратура", - сказал протоиерей.
Спецназ черногорской полиции
Вчера, 01:44Религия и мировоззрение
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Президент Сербии Александр Вучич и глава Сербской церкви патриарх Ириней в совместном заявлении ранее выразили обеспокоенность задержанием в Черногории епископа и священников СПЦ. Сербская церковь также призвала власти Черногории прекратить применять силу против мирных граждан.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЧерногория
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