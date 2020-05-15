Консульский отдел российского посольства в Эстонии возобновит работу

"Допуск на территорию консульского отдела будет осуществляться исключительно при наличии защитных средств (маска, перчатки); в помещении для приема может одновременно находиться не более шести человек; оплата консульских сборов и фактических расходов производится только безналичным способом; прием документов на оформление загранпаспорта осуществляется только по предварительной записи", - говорится в сообщении.