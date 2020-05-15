Консульский отдел российского посольства в Эстонии возобновит работу

ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в Эстонии возобновляет работу, приостановленную 16 марта в связи с пандемией коронавируса, сообщила в пятницу российская дипмиссия.
"В связи с предстоящей отменой режима ЧС в Эстонии с 18 мая 2020 года консульский отдел посольства России в Эстонии возобновляет свою работу", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.
Дипмиссия отмечает, что работа консульского отдела будет проходить при соблюдении мер безопасности, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
"Допуск на территорию консульского отдела будет осуществляться исключительно при наличии защитных средств (маска, перчатки); в помещении для приема может одновременно находиться не более шести человек; оплата консульских сборов и фактических расходов производится только безналичным способом; прием документов на оформление загранпаспорта осуществляется только по предварительной записи", - говорится в сообщении.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако позднее кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 1766, всего за время пандемии скончались 63 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.