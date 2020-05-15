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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:33
https://ria.ru/20200515/1571488226.html
Москва не ожидает от Запада недружественных шагов в отношении россиян
https://cdn22.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:81:3072:1809_1036x0_80_0_0_44fcdf36ab48e0d6a0655a91617db8ec.jpg
РИА Новости

Москва не ожидает от Запада недружественных шагов в отношении россиян

12:18 15.05.2020 (обновлено: 12:33 15.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва не ожидает от Запада в связи с коронавирусом каких-либо недружественных шагов в отношении россиян, находящихся за рубежом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил Лавров, у РФ уже достаточно примеров, когда в отношении россиян без всяких на то причин предпринимаются недружественные шаги. "Я не могу предвидеть, что еще придумают наши так называемые западные партнеры. Они умеют на ровном месте выдумывать санкции, как это бывало неоднократно и с отравлением в Солсбери, так называемое "дело Скрипалей", и с малайзийским Boeing, никаких конкретных доказательств никто не представляет. Хайли лайкли, объявляются санкции", - сказал министр в онлайн-интервью медиахолдингу РБК.
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"Поэтому я очень надеюсь, что на Западе возобладает все-так чувство меры и здравый смысл и равно как и необходимость следовать в любых своих действиях нормам международного права, которые предполагают доказательства любых обвинений четкими фактами в судебном порядке либо в международных структурах", - отметил Лавров.
Как подчеркнул глава МИД, пока в Москве такого отношения Запада к обвинениям, голословно выдвигаемым в адрес России, не видят.
"Но, отвечая на ваш вопрос, ожидаем ли мы каких-либо новых недружественных шагов, я надеюсь, что их не будет, но заверяю вас, что мы к любому развитию событий готовы", - отметил Лавров.
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Распространение нового коронавирусаСолсбериКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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