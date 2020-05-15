Москва не ожидает от Запада недружественных шагов в отношении россиян

"Поэтому я очень надеюсь, что на Западе возобладает все-так чувство меры и здравый смысл и равно как и необходимость следовать в любых своих действиях нормам международного права, которые предполагают доказательства любых обвинений четкими фактами в судебном порядке либо в международных структурах", - отметил Лавров.

Как подчеркнул глава МИД, пока в Москве такого отношения Запада к обвинениям, голословно выдвигаемым в адрес России, не видят.

"Но, отвечая на ваш вопрос, ожидаем ли мы каких-либо новых недружественных шагов, я надеюсь, что их не будет, но заверяю вас, что мы к любому развитию событий готовы", - отметил Лавров.