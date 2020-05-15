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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-15T12:17
https://ria.ru/20200515/1571488152.html
Переехавшим в Югру для работы на селе врачам удвоят выплаты
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/44/1488624435_0:135:3000:1823_1036x0_80_0_0_5dd804726577b331c6ff35ef9db60387.jpg
РИА Новости

Переехавшим в Югру для работы на селе врачам удвоят выплаты

12:16 15.05.2020 (обновлено: 12:17 15.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Врачам, которые согласятся на переезд в Ханты-Мансийский автономный округ для работы на селе, увеличат выплаты вдвое, до 2 миллионов рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Соответствующее решение приняло во время очередного заседания правительство Югры, предложив думе автономного округа одобрить внесение изменений в региональный закон о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан. Как пояснили в департаменте общественных и внешних связей округа, в частности, поправками будут увеличены размеры единовременных выплат медикам, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа.
"Выплаты увеличиваются с 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров до 2 миллионов и 1 миллиона соответственно", - приводятся в сообщении департамента слова Комаровой.
Это решение, как ожидается, позволит привлечь в регион только в 2020 году свыше 130 медицинских работников, отметили в ведомстве.
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Кроме того, в дополнение к выплатам, установленным указом президента России для медиков, борющихся с коронавирусом, правительство Югры предложило установить единовременную выплату за счет средств окружного бюджета в размере пятикратной величины прожиточного минимума. "Такая выплата будет предоставлена медицинским работникам в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией, не повлекшего установления инвалидности", - пояснили в департаменте.
Как уточнил замдиректора окружного депздрава Владислав Нигматулин, указанные выплаты позволят застраховать медработников от несчастных случаев и при необходимости компенсировать ущерб в случае заражения.
Поправки в окружной закон направлены в думу Югры, резюмировали в департаменте общественных и внешних связей.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваОбщество
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