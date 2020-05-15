Переехавшим в Югру для работы на селе врачам удвоят выплаты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Врачам, которые согласятся на переезд в Врачам, которые согласятся на переезд в Ханты-Мансийский автономный округ для работы на селе, увеличат выплаты вдвое, до 2 миллионов рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова

Соответствующее решение приняло во время очередного заседания правительство Югры, предложив думе автономного округа одобрить внесение изменений в региональный закон о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан. Как пояснили в департаменте общественных и внешних связей округа, в частности, поправками будут увеличены размеры единовременных выплат медикам, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа.

"Выплаты увеличиваются с 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров до 2 миллионов и 1 миллиона соответственно", - приводятся в сообщении департамента слова Комаровой.

Это решение, как ожидается, позволит привлечь в регион только в 2020 году свыше 130 медицинских работников, отметили в ведомстве.

Кроме того, в дополнение к выплатам, установленным указом президента России для медиков, борющихся с коронавирусом, правительство Югры предложило установить единовременную выплату за счет средств окружного бюджета в размере пятикратной величины прожиточного минимума. "Такая выплата будет предоставлена медицинским работникам в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией, не повлекшего установления инвалидности", - пояснили в департаменте.

Как уточнил замдиректора окружного депздрава Владислав Нигматулин, указанные выплаты позволят застраховать медработников от несчастных случаев и при необходимости компенсировать ущерб в случае заражения.