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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T12:12
https://ria.ru/20200515/1571487711.html
На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса

12:12 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Коронавирус протекает в бессимптомной и легкой формах у 88% заразившихся в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.
"По состоянию на 15 мая Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в ЯНАО подтверждено 1548 случаев COVID-19. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1117 человек, в легкой форме - у 248 человек. Это 88% от всех заболевших", - говорится в сообщении.
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По-прежнему основной прирост новых случаев коронавируса связан с рабочими предприятий ТЭК и других организаций, где трудятся в основном вахтовики. За последние сутки инфекция подтвердилась у 94 рабочих, три четверти из которых - сотрудники предприятий, располагающихся в районе Нового Уренгоя, центра газодобычи региона. На рабочих указанных организаций в общей сложности приходится уже 494 заболевших, кроме того, в самом городе COVID-19 заразились 130 человек.
Рабочие дают основной прирост заболевших в регионе уже четвертую неделю. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики, и с тех пор практически ежедневно число инфицированных вахтовиков превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО.
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Как отметили в оперштабе, стационарное лечение требуется 327 пациентам с коронавирусом от общего числа инфицированных, восемь из них - на искусственной вентиляции легких.
Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов в воскресенье сообщил, что со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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