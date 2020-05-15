На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая - РИА Новости. Коронавирус протекает в бессимптомной и легкой формах у 88% заразившихся в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.

"По состоянию на 15 мая Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в ЯНАО подтверждено 1548 случаев COVID-19. В бессимптомной форме инфекция протекает у 1117 человек, в легкой форме - у 248 человек. Это 88% от всех заболевших", - говорится в сообщении.

По-прежнему основной прирост новых случаев коронавируса связан с рабочими предприятий ТЭК и других организаций, где трудятся в основном вахтовики. За последние сутки инфекция подтвердилась у 94 рабочих, три четверти из которых - сотрудники предприятий, располагающихся в районе Нового Уренгоя, центра газодобычи региона. На рабочих указанных организаций в общей сложности приходится уже 494 заболевших, кроме того, в самом городе COVID-19 заразились 130 человек.

Рабочие дают основной прирост заболевших в регионе уже четвертую неделю. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики, и с тех пор практически ежедневно число инфицированных вахтовиков превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО.

Как отметили в оперштабе, стационарное лечение требуется 327 пациентам с коронавирусом от общего числа инфицированных, восемь из них - на искусственной вентиляции легких.

Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов в воскресенье сообщил, что со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.