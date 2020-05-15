Выплаты на детей в Липецкой области начнут оформлять досрочно

ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Службы социальной защиты населения Липецкой области на 10 дней раньше заявленного срока начнут прием документов на выплату детского пособия семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщил РИА Новости глава региона . Службы социальной защиты населения Липецкой области на 10 дней раньше заявленного срока начнут прием документов на выплату детского пособия семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов

Он отметил, что подать заявление на получение пособия можно тремя способами: через портал Госуслуг, в МФЦ или в отделениях соцзащиты по месту жительства. На портале это сделать проще. Там не требуется от заявителя предоставлять какие-либо документы. В МФЦ и отделениях соцзащиты нужно будет предъявить паспорт, а в заявлении указать данные паспорта супруга, СНИЛС всех членов семьи и данные свидетельств о рождении детей. Оригиналы и копии документов предоставлять не нужно.

"В первую очередь надо помочь семьям с детьми. Мы должны быстро оказать меры поддержки людям", - сказал Артамонов.