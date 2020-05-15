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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-15T12:08
https://ria.ru/20200515/1571486345.html
Выплаты на детей в Липецкой области начнут оформлять досрочно
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_b67d52c2a7bc8f6238f9f5261b90063b.jpg
РИА Новости

Выплаты на детей в Липецкой области начнут оформлять досрочно

12:08 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Службы социальной защиты населения Липецкой области на 10 дней раньше заявленного срока начнут прием документов на выплату детского пособия семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что подать заявление на получение пособия можно тремя способами: через портал Госуслуг, в МФЦ или в отделениях соцзащиты по месту жительства. На портале это сделать проще. Там не требуется от заявителя предоставлять какие-либо документы. В МФЦ и отделениях соцзащиты нужно будет предъявить паспорт, а в заявлении указать данные паспорта супруга, СНИЛС всех членов семьи и данные свидетельств о рождении детей. Оригиналы и копии документов предоставлять не нужно.
"В первую очередь надо помочь семьям с детьми. Мы должны быстро оказать меры поддержки людям", - сказал Артамонов.
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Глава области уточнил, что выплата в размере 50% от прожиточного минимума 4,9 тысячи рублей положена семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно при условии, что среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного во втором квартале 2019 года. Выплачивать пособия начнут с 1 июня. В Липецкой области родителям выплатят сумму сразу за шесть месяцев, начиная с января 2020 года. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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