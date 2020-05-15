На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Вторые сутки подряд специалисты фиксируют превышение количества выздоровевших после инфицирования коронавирусом на Кубани над количеством новых выявленных случаев, сообщает оперштаб региона.
"Из лечебных учреждений за сутки выписан 121 человек. Новых подтвержденных случаев заболевания – 99", - говорится в сообщении. По данным на четверг, из лечебных учреждений Кубани было выписано 117 человек при новых 97 выявленных инфицированных.
Всего в крае 2418 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, выздоровели 979 пациентов. Умерли 24 человека, из них двое за минувшие сутки.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая. Во вторник губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений.
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