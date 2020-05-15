На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

"Из лечебных учреждений за сутки выписан 121 человек. Новых подтвержденных случаев заболевания – 99", - говорится в сообщении. По данным на четверг, из лечебных учреждений Кубани было выписано 117 человек при новых 97 выявленных инфицированных.