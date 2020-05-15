В Литве число случаев коронавируса выросло до 1523

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1523, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 12 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 965 человек, 54 умерли.

За четверг в республике провели 7994 теста на коронавирус, за все время – 216247.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.