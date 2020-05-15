В Литве число случаев коронавируса выросло до 1523

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 12 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 965 человек, 54 умерли.
За четверг в республике провели 7994 теста на коронавирус, за все время – 216247.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф