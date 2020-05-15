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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:46
https://ria.ru/20200515/1571485403.html
В Литве число случаев коронавируса выросло до 1523
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686685_0:161:3070:1888_1036x0_80_0_0_34f7b02f7141631f1b987e0b31558e82.jpg
РИА Новости

В Литве число случаев коронавируса выросло до 1523

11:46 15.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1523, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 12 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 965 человек, 54 умерли.
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За четверг в республике провели 7994 теста на коронавирус, за все время – 216247.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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