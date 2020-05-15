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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:37
https://ria.ru/20200515/1571484669.html
В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

11:37 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Ингушетии превысило 1400, за сутки в республике выявлено 35 новых больных COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1372 случая заболевания коронавирусом, скончались 35 человек, в том числе муфтий республики.
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"По состоянию на 15 мая выявлено 1407 (+35) проб, положительных на COVID-2019. Выздоровело 346 пациентов, за сутки – 12", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего госпитализировано 566 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 349, 64 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3178 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 709 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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