В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Общее число зараженных Общее число зараженных коронавирусом Ингушетии превысило 1400, за сутки в республике выявлено 35 новых больных COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1372 случая заболевания коронавирусом, скончались 35 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 15 мая выявлено 1407 (+35) проб, положительных на COVID-2019. Выздоровело 346 пациентов, за сутки – 12", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего госпитализировано 566 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 349, 64 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3178 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 709 человек.