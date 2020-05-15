В Верхневолжье второй этап новой модели перевозок внедрят в этом году

Первый этап перехода на новую модель пассажирских перевозок на территории тверской агломерации – Твери и Калининского района был завершен 30 апреля. Были введены все 85 запланированных маршрутов. Ежедневно на линии выходит более 470 современных низкопольных автобусов экологического стандарта "Евро-5", оснащённых современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля.