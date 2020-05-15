В Верхневолжье второй этап новой модели перевозок внедрят в этом году

ТВЕРЬ. 15 мая - РИА Новости. Второй этап внедрения новой модели пассажирских перевозок в Тверской области начнется в этом году, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Первый этап перехода на новую модель пассажирских перевозок на территории тверской агломерации – Твери и Калининского района был завершен 30 апреля. Были введены все 85 запланированных маршрутов. Ежедневно на линии выходит более 470 современных низкопольных автобусов экологического стандарта "Евро-5", оснащённых современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля.
"Следующие точки развития - крупные города, такие как Ржев, Кимры, Старица, Торжок. Надеюсь, что коронавирус не собьет наши планы, и мы уже в этом году начнём расширять сферу деятельности нашего областного транспортного предприятия", - сказал глава региона, выступая в эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.