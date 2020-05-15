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Тверская область
2020-05-15T11:33
https://ria.ru/20200515/1571484270.html
В Верхневолжье второй этап новой модели перевозок внедрят в этом году
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571484065_0:92:2000:1218_1036x0_80_0_0_4ca67ce8469c468e236ee89797f45559.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье второй этап новой модели перевозок внедрят в этом году

11:33 15.05.2020
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© Фото : фото пресс-служба правительства Тверской областиВ Верхневолжье второй этап новой модели перевозок внедрят в этом году
В Верхневолжье второй этап новой модели перевозок внедрят в этом году
© Фото : фото пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ. 15 мая - РИА Новости. Второй этап внедрения новой модели пассажирских перевозок в Тверской области начнется в этом году, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Первый этап перехода на новую модель пассажирских перевозок на территории тверской агломерации – Твери и Калининского района был завершен 30 апреля. Были введены все 85 запланированных маршрутов. Ежедневно на линии выходит более 470 современных низкопольных автобусов экологического стандарта "Евро-5", оснащённых современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля.
"Следующие точки развития - крупные города, такие как Ржев, Кимры, Старица, Торжок. Надеюсь, что коронавирус не собьет наши планы, и мы уже в этом году начнём расширять сферу деятельности нашего областного транспортного предприятия", - сказал глава региона, выступая в эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время селекторного совещания
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