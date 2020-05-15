В Израиле за сутки выявили десять новых случаев COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера четверга выросло на 10 и достигло утром в пятницу 16 589, один пациент с COVID-19 скончался, общее число умерших составило 266, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства на 10.53 пятницы, в Израиле коронавирусом больны 3736 человека, 60 из них в тяжелом состоянии, 50 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Всего вылечились 12 587 человек.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил возобновить учебу в школах с ближайшего воскресенья.
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