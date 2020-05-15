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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:33
https://ria.ru/20200515/1571484223.html
В Израиле за сутки выявили десять новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571093942_0:113:3076:1843_1036x0_80_0_0_3eb4420ad661c69d8191a94ee68622a7.jpg
РИА Новости

В Израиле за сутки выявили десять новых случаев COVID-19

11:33 15.05.2020
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© REUTERS / Amir CohenПосетителю торгового центра в Ашдоде изеряют температуру
Посетителю торгового центра в Ашдоде изеряют температуру
© REUTERS / Amir Cohen
Посетителю торгового центра в Ашдоде изеряют температуру. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера четверга выросло на 10 и достигло утром в пятницу 16 589, один пациент с COVID-19 скончался, общее число умерших составило 266, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства на 10.53 пятницы, в Израиле коронавирусом больны 3736 человека, 60 из них в тяжелом состоянии, 50 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Всего вылечились 12 587 человек.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил возобновить учебу в школах с ближайшего воскресенья.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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