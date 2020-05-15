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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:32
https://ria.ru/20200515/1571484101.html
В Курганской области у четырех медработников выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Курганской области у четырех медработников выявили коронавирус

11:32 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Еще у четырех медицинских работников Далматовской центральной районной больницы в Курганской области выявили коронавирусную инфекцию, сообщил в пятницу региональный оперштаб.
В Далматовской центральной районной больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий и дезинфекция в связи с выявлением 13 мая COVID-19 у двух сотрудников противоэпидемической бригады – медицинской сестры и водителя, которые работали с лицами с подозрением на коронавирус и проводили забор анализов. Также один случай заболевания установлен у пациента терапевтического отделения. У сотрудников и пациентов больницы взяты тесты на COVID-19.
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"На 15 мая в Курганской области зарегистрировано шесть новых случаев COVID-19. Из них два случая - завозные из Краснодара у жителей Кургана и поселка Варгаши, четыре случая - медработники Далматовской центральной районной больницы, контактные с ранее заболевшим", - говорится в сообщении.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 109 случаев новой коронавирусной инфекции, уточняется в сообщении. Вылечились и выписаны 43 человека, проведено более 15,5 тысячи исследований на COVID-19.
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Оперштаб напоминает, что в связи с тем, что в Курганской области наблюдается прирост заболеваемости (за прошедшие сутки он составил 6,1%, а по сравнению с предыдущей неделей - 51%) в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности: необходимо носить маски в общественных местах, маски и перчатки в транспорте, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать и мыть руки. Гражданам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции, при ухудшении самочувствия - вызвать врача на дом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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