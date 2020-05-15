В Курганской области у четырех медработников выявили коронавирус

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Еще у четырех медицинских работников Далматовской центральной районной больницы в Еще у четырех медицинских работников Далматовской центральной районной больницы в Курганской области выявили коронавирусную инфекцию , сообщил в пятницу региональный оперштаб.

В Далматовской центральной районной больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий и дезинфекция в связи с выявлением 13 мая COVID-19 у двух сотрудников противоэпидемической бригады – медицинской сестры и водителя, которые работали с лицами с подозрением на коронавирус и проводили забор анализов. Также один случай заболевания установлен у пациента терапевтического отделения. У сотрудников и пациентов больницы взяты тесты на COVID-19.

"На 15 мая в Курганской области зарегистрировано шесть новых случаев COVID-19. Из них два случая - завозные из Краснодара у жителей Кургана и поселка Варгаши, четыре случая - медработники Далматовской центральной районной больницы, контактные с ранее заболевшим", - говорится в сообщении.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 109 случаев новой коронавирусной инфекции, уточняется в сообщении. Вылечились и выписаны 43 человека, проведено более 15,5 тысячи исследований на COVID-19.

Оперштаб напоминает, что в связи с тем, что в Курганской области наблюдается прирост заболеваемости (за прошедшие сутки он составил 6,1%, а по сравнению с предыдущей неделей - 51%) в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности: необходимо носить маски в общественных местах, маски и перчатки в транспорте, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать и мыть руки. Гражданам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции, при ухудшении самочувствия - вызвать врача на дом.