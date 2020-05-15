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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:31
https://ria.ru/20200515/1571483909.html
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1766
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511387_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_337cc02ee800b142196dc634aebc4dde.jpg
РИА Новости

В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1766

11:30 15.05.2020 (обновлено: 11:31 15.05.2020)
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Таллина
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Полицейский в защитной маске на улице Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на восемь, достигнув 1766, сообщил в пятницу республиканский департамент здоровья.

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1766 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 68 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 42 пациента, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от COVID-19 умерла 88-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 63 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

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Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако позднее кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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