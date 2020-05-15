В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1766

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1766 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 68 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 42 пациента, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от COVID-19 умерла 88-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 63 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.