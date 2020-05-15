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2020-05-15T11:28
https://ria.ru/20200515/1571483764.html
В Москве нашли второй за сутки боеприпас времен войны
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РИА Новости

В Москве нашли второй за сутки боеприпас времен войны

11:28 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Второй за сутки боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружен в Москве, на место опасной находки на юго-востоке города вызваны военные саперы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В лесопарковой зоне вблизи улицы Юных Ленинцев найдена минометная мина времен войны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, боеприпас находится вдалеке от жилых домов. На место происшествия выехали саперы военной комендатуры.
Накануне при проведении строительных работ на улице Большая Набережная на северо-западе Москвы был найден артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра. Вывоз боеприпаса на утилизацию планируется в пятницу.
Сотрудник ФСБ России
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