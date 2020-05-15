Онлайн-презентация Рейтинга финансовой грамотности регионов России

- заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей МОИСЕЕВ;- председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий АКСАКОВ;- врио главы Республики Коми Владимир УЙБА;- заместитель губернатора Томской области, начальник Департамента финансов Томской области Александр ФЕДЕНЁВ;- министр финансов Калининградской области Виктор ПОРЕМБСКИЙ;- генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия ИМАЕВА.Преодоления социально-экономических последствий коронавирусной инфекции и поддержания качества жизни в полной мере не достичь без повышения финансовой грамотности граждан. В периоды неопределенности особенно важно принимать взвешенные решения в отношении личных финансов, а также уметь распознавать мошеннические финансовые схемы и противостоять им.Успешная реализация программ финансового просвещения требует системного мониторинга и анализа текущего уровня финансовой грамотности. С 2018 года Минфином России проводится уникальное для мировой практики исследование по оценке уровня финансовой грамотности населения во всех регионах, по итогам которого формируется Рейтинг финансовой грамотности регионов. В ходе мероприятия будут представлены результаты новой (второй) волны измерения, отмечены регионы-лидеры и субъекты Федерации, показавшие наилучшую динамику в сравнении с прошлым годом, даны рекомендации.Как изменился уровень финансовой грамотности в регионах за год? Какие формы финпросвещения наиболее эффективны? Как это может помочь россиянам справиться с новыми экономическими вызовами? Какие каналы получения информации по финансовым темам наиболее востребованы в разных социальных группах?