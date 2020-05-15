Онлайн-презентация Рейтинга финансовой грамотности регионов России

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К участию приглашены:
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей МОИСЕЕВ;
- председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий АКСАКОВ;
- врио главы Республики Коми Владимир УЙБА;
- заместитель губернатора Томской области, начальник Департамента финансов Томской области Александр ФЕДЕНЁВ;
- министр финансов Калининградской области Виктор ПОРЕМБСКИЙ;
- генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия ИМАЕВА.
Преодоления социально-экономических последствий коронавирусной инфекции и поддержания качества жизни в полной мере не достичь без повышения финансовой грамотности граждан. В периоды неопределенности особенно важно принимать взвешенные решения в отношении личных финансов, а также уметь распознавать мошеннические финансовые схемы и противостоять им.
Успешная реализация программ финансового просвещения требует системного мониторинга и анализа текущего уровня финансовой грамотности. С 2018 года Минфином России проводится уникальное для мировой практики исследование по оценке уровня финансовой грамотности населения во всех регионах, по итогам которого формируется Рейтинг финансовой грамотности регионов. В ходе мероприятия будут представлены результаты новой (второй) волны измерения, отмечены регионы-лидеры и субъекты Федерации, показавшие наилучшую динамику в сравнении с прошлым годом, даны рекомендации.
Как изменился уровень финансовой грамотности в регионах за год? Какие формы финпросвещения наиболее эффективны? Как это может помочь россиянам справиться с новыми экономическими вызовами? Какие каналы получения информации по финансовым темам наиболее востребованы в разных социальных группах?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
К участию приглашены:
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей МОИСЕЕВ;
- председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий АКСАКОВ;
- врио главы Республики Коми Владимир УЙБА;
- заместитель губернатора Томской области, начальник Департамента финансов Томской области Александр ФЕДЕНЁВ;
- министр финансов Калининградской области Виктор ПОРЕМБСКИЙ;
- генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия ИМАЕВА.
Преодоления социально-экономических последствий коронавирусной инфекции и поддержания качества жизни в полной мере не достичь без повышения финансовой грамотности граждан. В периоды неопределенности особенно важно принимать взвешенные решения в отношении личных финансов, а также уметь распознавать мошеннические финансовые схемы и противостоять им.
Успешная реализация программ финансового просвещения требует системного мониторинга и анализа текущего уровня финансовой грамотности. С 2018 года Минфином России проводится уникальное для мировой практики исследование по оценке уровня финансовой грамотности населения во всех регионах, по итогам которого формируется Рейтинг финансовой грамотности регионов. В ходе мероприятия будут представлены результаты новой (второй) волны измерения, отмечены регионы-лидеры и субъекты Федерации, показавшие наилучшую динамику в сравнении с прошлым годом, даны рекомендации.
Как изменился уровень финансовой грамотности в регионах за год? Какие формы финпросвещения наиболее эффективны? Как это может помочь россиянам справиться с новыми экономическими вызовами? Какие каналы получения информации по финансовым темам наиболее востребованы в разных социальных группах?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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