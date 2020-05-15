Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T12:04
https://ria.ru/20200515/1571483555.html
Онлайн-презентация Рейтинга финансовой грамотности регионов России
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Онлайн-презентация Рейтинга финансовой грамотности регионов России

11:24 15.05.2020 (обновлено: 12:04 15.05.2020)
21
20 мая в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в формате видеоконференции на тему: "Презентация Рейтинга финансовой грамотности регионов России: финансовое просвещение как инструмент повышения уровня жизни".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей МОИСЕЕВ;
- председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий АКСАКОВ;
- врио главы Республики Коми Владимир УЙБА;
- заместитель губернатора Томской области, начальник Департамента финансов Томской области Александр ФЕДЕНЁВ;
- министр финансов Калининградской области Виктор ПОРЕМБСКИЙ;
- генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия ИМАЕВА.

Преодоления социально-экономических последствий коронавирусной инфекции и поддержания качества жизни в полной мере не достичь без повышения финансовой грамотности граждан. В периоды неопределенности особенно важно принимать взвешенные решения в отношении личных финансов, а также уметь распознавать мошеннические финансовые схемы и противостоять им.
Успешная реализация программ финансового просвещения требует системного мониторинга и анализа текущего уровня финансовой грамотности. С 2018 года Минфином России проводится уникальное для мировой практики исследование по оценке уровня финансовой грамотности населения во всех регионах, по итогам которого формируется Рейтинг финансовой грамотности регионов. В ходе мероприятия будут представлены результаты новой (второй) волны измерения, отмечены регионы-лидеры и субъекты Федерации, показавшие наилучшую динамику в сравнении с прошлым годом, даны рекомендации.
Как изменился уровень финансовой грамотности в регионах за год? Какие формы финпросвещения наиболее эффективны? Как это может помочь россиянам справиться с новыми экономическими вызовами? Какие каналы получения информации по финансовым темам наиболее востребованы в разных социальных группах?

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня" отправьте заявку на accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Вероника Скворцова
Скворцова: на сегодня нет вакцины от SARS без побочных эффектов
Медик с лекарством
В Кирове начали применять вакцину от полиомиелита для профилактики COVID
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В Турции оценили соблюдение перемирия в Идлибе
Актриса Анастасия Заворотнюк
Профессор рассказал о состоянии Заворотнюк
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Главный украинский борец с "Газпромом" остался без работы
Сдача ЕГЭ
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов по ЕГЭ
Единый государственный экзамен
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
06:15В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Лента новостейМолния