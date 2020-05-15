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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:23
https://ria.ru/20200515/1571483458.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1036x0_80_0_0_38782cb59fdffe7f53bd8755dab5a4e3.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек

11:23 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
 Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 600 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 218 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"В больнице 602 человека (в том числе 16 в реанимации), из них 287 человек с подозрением на COVID, 218 случаев подтверждено лабораторно, из них: 27/20 детей, 40/40 беременных, рожениц и родильниц, 10/8 человек в хирургическом отделении, 11/11 пациентов в реанимации (на ИВЛ - четыре)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что поступили 54 пациента, среди которых 26 человек с COVID-19. Выписаны 64 человека, из них 27 с выздоровлением по COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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