В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 600 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 218 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 602 человека (в том числе 16 в реанимации), из них 287 человек с подозрением на COVID, 218 случаев подтверждено лабораторно, из них: 27/20 детей, 40/40 беременных, рожениц и родильниц, 10/8 человек в хирургическом отделении, 11/11 пациентов в реанимации (на ИВЛ - четыре)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что поступили 54 пациента, среди которых 26 человек с COVID-19. Выписаны 64 человека, из них 27 с выздоровлением по COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.