В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек

"В больнице 602 человека (в том числе 16 в реанимации), из них 287 человек с подозрением на COVID, 218 случаев подтверждено лабораторно, из них: 27/20 детей, 40/40 беременных, рожениц и родильниц, 10/8 человек в хирургическом отделении, 11/11 пациентов в реанимации (на ИВЛ - четыре)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.