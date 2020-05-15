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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:21
https://ria.ru/20200515/1571483173.html
В Подмосковье число умерших с COVID-19 выросло до 253
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Подмосковье число умерших с COVID-19 выросло до 253

11:21 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Число пациентов с COVID-19, скончавшихся в Подмосковье, выросло на 13 и достигло 253, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 240 скончавшихся пациентах с коронавирусом.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 25 525 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 253 заболевших. Выздоровели и выписались 2468 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 в регионе за сутки – 945.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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