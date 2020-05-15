В Подмосковье число умерших с COVID-19 выросло до 253

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Число пациентов с COVID-19, скончавшихся в Подмосковье, выросло на 13 и достигло 253, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 240 скончавшихся пациентах с коронавирусом.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 25 525 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 253 заболевших. Выздоровели и выписались 2468 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 в регионе за сутки – 945.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф