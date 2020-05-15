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2020-05-15T11:16
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В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за сутки

11:16 15.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) составило восемь раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 27 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались пять населенных пунктов.
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