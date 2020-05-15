СМИ: сына известного актера задержали за оборванную сирень у здания суда

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который оборвал сирень на территории Верховного суда. Об этом рассказал Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
В полицию обратились сотрудники вневедомственной охраны, которые обнаружили на территории суда неизвестного человека. Мужчина пояснил, что хотел поздравить супругу с четвертой годовщиной свадьбы, поэтому, увидев у суда белую сирень, перелез через забор и срезал несколько веток.
При опросе выяснилось, что он сын народного артиста России Николая Прокоповича, сыгравшего Генриха Гиммлера в советском фильме "Семнадцать мгновений весны". Прокопович также известен по фильмам "Ошибка резидента", "Судьба резидента", "Братья Карамазовы" и многим другим картинам.
Полиция проводит проверку.
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