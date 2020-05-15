СМИ: сына известного актера задержали за оборванную сирень у здания суда

В полицию обратились сотрудники вневедомственной охраны, которые обнаружили на территории суда неизвестного человека. Мужчина пояснил, что хотел поздравить супругу с четвертой годовщиной свадьбы, поэтому, увидев у суда белую сирень, перелез через забор и срезал несколько веток.