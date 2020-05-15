В московском центре "Вороновское" лечатся более 260 пациентов с COVID-19

"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 15 мая состоит на лечении 262 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 262, подтверждённых с COVID – 262, с кислородной поддержкой – 144, на ИВЛ – 16. За сутки поступили 15 пациентов. Вчера выписались 20 пациентов", - написал Переходов на своей странице в Facebook.