В московском центре "Вороновское" лечатся более 260 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 262 человека с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 15 мая состоит на лечении 262 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 262, подтверждённых с COVID – 262, с кислородной поддержкой – 144, на ИВЛ – 16. За сутки поступили 15 пациентов. Вчера выписались 20 пациентов", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что скончались 4 пациента с коронавирусом - женщина (58 лет) и трое мужчин (45, 65, 81 лет).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.