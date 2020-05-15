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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:13
https://ria.ru/20200515/1571482357.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 260 пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466388_0:301:3106:2048_1036x0_80_0_0_76967cba668937dd3f01ce0d89f5f3e8.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся более 260 пациентов с COVID-19

11:14 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 262 человека с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 15 мая состоит на лечении 262 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 262, подтверждённых с COVID – 262, с кислородной поддержкой – 144, на ИВЛ – 16. За сутки поступили 15 пациентов. Вчера выписались 20 пациентов", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что скончались 4 пациента с коронавирусом - женщина (58 лет) и трое мужчин (45, 65, 81 лет).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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