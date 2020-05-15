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2020-05-15T12:05
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Россия восстановила механизмы работы по антитеррору со многими странами
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РИА Новости

Россия восстановила механизмы работы по антитеррору со многими странами

11:09 15.05.2020 (обновлено: 12:05 15.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия за последние несколько лет восстановила механизмы взаимодействия по антитеррору со многими западными странами, включая США, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"За последние пару лет мы восстановили механизмы взаимодействия по антитеррористической проблематике со многими западными странами, в том числе с ключевыми игроками в глобальном противостоянии террористам, включая США", - сказал он.
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По его словам, "соответствующий диалог с Вашингтоном был возобновлен по указанию руководства двух стран еще в декабре 2018 года".
"После снятия ограничений в связи с повсеместным распространением коронавирусной инфекции надеюсь на знакомство с моим новым визави по этому формату Стивеном Биганом", - сказал Сыромолотов.
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Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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РоссияОлег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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