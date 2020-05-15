Россия восстановила механизмы работы по антитеррору со многими странами

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия за последние несколько лет восстановила механизмы взаимодействия по антитеррору со многими западными странами, включая США, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"За последние пару лет мы восстановили механизмы взаимодействия по антитеррористической проблематике со многими западными странами, в том числе с ключевыми игроками в глобальном противостоянии террористам, включая США", - сказал он.
По его словам, "соответствующий диалог с Вашингтоном был возобновлен по указанию руководства двух стран еще в декабре 2018 года".
"После снятия ограничений в связи с повсеместным распространением коронавирусной инфекции надеюсь на знакомство с моим новым визави по этому формату Стивеном Биганом", - сказал Сыромолотов.