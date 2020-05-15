В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

"39,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% – от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 6,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — сообщили в штабе.