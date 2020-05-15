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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T11:06
https://ria.ru/20200515/1571481722.html
В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1036x0_80_0_0_1f1a91b26b9744c26980b913b2229602.jpg
РИА Новости

В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

11:06 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В Москве за минувшие сутки подтверждено 4748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 135 464 случая коронавируса.
"39,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% – от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 6,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — сообщили в штабе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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