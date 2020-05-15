В Тверской области число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекций в Тверской области превысило 1 тысячу человек, сообщает областное правительство.
За последние сутки в регионе подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1006 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели семь человек. Всего 447 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Десять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 357 человек, городе Кимры - 249 человек, в Конаковском районе - 137 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.