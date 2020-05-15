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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:58
https://ria.ru/20200515/1571481001.html
В Тверской области число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Тверской области число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

10:58 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекций в Тверской области превысило 1 тысячу человек, сообщает областное правительство.
За последние сутки в регионе подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции.
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"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1006 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели семь человек. Всего 447 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Десять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
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Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 357 человек, городе Кимры - 249 человек, в Конаковском районе - 137 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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