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2020-05-15T10:53
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Выбросивший младенца с балкона житель Твери получил девять лет колонии
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РИА Новости

Выбросивший младенца с балкона житель Твери получил девять лет колонии

10:53 15.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Житель Твери, в пьяном состоянии выбросивший с балкона четвертого этажа внука своей сожительницы, приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
Инцидент произошел в ночь на 15 сентября прошлого года. По данным следствия, 47-летний мужчина был пьян. Не желая слышать плач внука своей сожительницы, он взял малыша на руки, вынес его на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа. Младенец в тяжелом состоянии был госпитализирован. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.
"Он признан виновным в совершении преступления... "покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ТверьПроисшествия
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