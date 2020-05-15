Выбросивший младенца с балкона житель Твери получил девять лет колонии

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Житель Твери, в пьяном состоянии выбросивший с балкона четвертого этажа внука своей сожительницы, приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
Инцидент произошел в ночь на 15 сентября прошлого года. По данным следствия, 47-летний мужчина был пьян. Не желая слышать плач внука своей сожительницы, он взял малыша на руки, вынес его на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа. Младенец в тяжелом состоянии был госпитализирован. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.
"Он признан виновным в совершении преступления... "покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.