Выбросивший младенца с балкона житель Твери получил девять лет колонии

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября прошлого года. По данным следствия, 47-летний мужчина был пьян. Не желая слышать плач внука своей сожительницы, он взял малыша на руки, вынес его на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа. Младенец в тяжелом состоянии был госпитализирован. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.