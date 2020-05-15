И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах

Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности декана филологического факультета Исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Липгарт заявил РИА Новости, что никаких проверок из-за открытого письма против домогательств и решения преподавателя уволиться на фоне этого на факультете проводиться не будет, поскольку это было общение взрослых людей, просто "раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп".

Ранее сообщалось, что студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде, текст которого привел журнал DOXA. Авторы письма требуют создать в МГУ механизмы, которые бы защищали студентов и студенток от домогательств. Они настаивают на создании отдельного регламента, закрепляющего принципы общения преподавателей и студентов, в частности, запрет на романтическую связь, пока преподаватель и студент находятся в рамках иерархических отношений, запрет харассмента, соблюдение этики делового общения. Подписанты просят уделить особое внимание требованиям руководство филологического факультета МГУ, "ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма".

Затем профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев сообщил об уходе из университета в связи с публикациями СМИ о домогательствах в учебном заведении, он подтвердил, что у него были отношения с учащимися.

Как заявил Липгарт, ему не известно о ситуации с Князевым.

"Нет оснований никаких там в его признаниях, чисто интеллигентный человек решил душу облегчить, там сказано, что ничего по принуждению не было. Это взрослые люди общались друг с другом. Если у кого-то возникли претензии - это решается в судебном порядке. Поэтому какие могут быть проверки", - сказал он.

Липгарт также добавил, что в случае, если претензии возникают у кого-то из несовершеннолетних первокурсников, им стоит писать "в соответствующие организации", и напомнил, что "возраст согласия" в РФ - 16 лет.