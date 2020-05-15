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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:31
https://ria.ru/20200515/1571479092.html
Врачи отправилась на север Приангарья, где зафиксирована вспышка COVID-19
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РИА Новости

Врачи отправилась на север Приангарья, где зафиксирована вспышка COVID-19

10:31 15.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи. Архивное фото
ИРКУТСК, 15 мая – РИА Новости. Группа врачей-добровольцев из Иркутска отправилась на север Приангарья, где в Усть-Кутском районе у вахтовиков зафиксирована вспышка COVID-19, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что на севере Иркутской области в Усть-Кутском районе, где находятся производственные объекты Иркутской нефтяной компании (ИНК), возник очаг заражения коронавирусной инфекцией. В среду представитель ИНК сообщил РИА Новости, что среди рабочих подрядных организаций, прибывших на вахту, COVID-19 подтвержден у 23 человек. В четверг правительство региона сообщило об увеличении числа заболевших до 56 человек.
"Группа в составе трех добровольцев вылетела утром 15 мая на север области с целью предотвращения распространения COVID-19. Основная задача специалистов − локализовать возникший очаг инфекции у вахтовиков, прибывающих работать на местные предприятия "Иркутской нефтяной компании", - говорится в сообщении.
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В составе группы анестезиолог, инфекционист и эпидемиолог. Им поручено в течение двух недель корректировать лечение и вести наблюдение за пациентами. Отмечается, из Иркутска в муниципалитет будут также доставлены лекарственные препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции.
На текущий момент ИНК не располагает информацией о числе заболевших COVID-19 вахтовиков. Представитель компании сообщил РИА Новости, что "для обеспечения безопасности здоровья персонала и непрерывности производственного процесса компания проводит тестирование всех сотрудников, работающих на объектах, где были зафиксированы случаи появления коронавирусной инфекции. В компании пока нет официальных результатов тестирования".
На 15 мая в Иркутской области зарегистрировано 499 случаев заболевания COVID-19, шесть человек умерли, 117 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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