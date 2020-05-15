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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T10:01
https://ria.ru/20200515/1571477621.html
В Грузии число случаев коронавируса выросло до 671
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569369955_0:118:2881:1739_1036x0_80_0_0_15055f79b83232d6e275b0c1dd05ca3e.jpg
РИА Новости

В Грузии число случаев коронавируса выросло до 671

10:01 15.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси
Бригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси
© Sputnik
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Бригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 671 человек, сказано в данных на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
В четверг сообщалось о 667 инфицированных и 383 выздоровевших.
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"Подтвержденных случаев инфицирования – 671, среди них выздоровели 393, смертельных случаев - 12, в режиме карантина находятся 3873 человека, под наблюдением - 404, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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