Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-15T09:51
https://ria.ru/20200515/1571477149.html
Минздрав проверил больницу в Златоусте после жалобы пациентки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652784_0:0:2859:1609_1036x0_80_0_0_d30e4c3734c6e568d1802eaad3741f62.jpg
РИА Новости

Минздрав проверил больницу в Златоусте после жалобы пациентки

09:51 15.05.2020
709
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в больнице
Медицинская сестра в больнице
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра в больнице. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проверило горбольницу в Златоусте после жалобы пациентки на грязь и запах, нарушения устранены, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава региона.
Ранее пациентка местной больницы сообщила в соцсети, что коридоры в медучреждении грязные, чувствуется неприятный запах, "под лестничной площадкой гора мусора, тряпки, посуда и шприцы, капельницы". Также она пожаловалась на холодное питание.
Коридор в больнице
12 мая, 10:55
В челябинской больнице ответили на жалобы пациентки на питание
Специалисты минздрава региона 14 мая провели проверку городской больницы Златоуста.
"Контракт на вывоз мусора с прежним оператором, с февраля 2020 года осуществляющим утилизацию дважды в неделю, расторгнут. Заключен новый контракт с другой фирмой, которая будет осуществлять утилизацию в срок. На сегодняшний день весь мусор вывезен, оборудована специальная комната под складирование отходов класса Б. Налажена утилизация и вывоз медицинского мусора", - говорится в сообщении.
Также проведена проверка качества пищи, поясняет пресс-служба. Еда в корпус доставляется в ланчбоксах, готовится пища на больничном пищеблоке, там же снимаются пробы, пища соответствует нормам СанПИН, сообщает минздрав. "Теплый обед поставляется больным. Им же питаются сотрудники больницы", - уточняется в релизе.
Медик в защитном костюме
5 апреля, 15:30Распространение нового коронавируса
В минздраве Башкирии ответили на жалобы пациента на больницу в Уфе
По словам и.о. главврача больницы Екатерины Паутовой, размещенная в соцсети информация оперативно была доведена до руководства больницы и медперсонала. "С сотрудниками проведен инструктаж о работе со шлюзами. Место складирования медицинских отходов группы Б изменено. Найдено другое место в другом помещении в соответствии с требованиями СанПИН", - сказала Паутова.
Кроме того, по словам и.о. главврача, контракт на утилизацию отходов класса Б выиграла компания "Котельная № 3" (поселок Октябрьский), вывоз по контракту осуществлялся два раза в неделю - по понедельникам и средам. "Однако в назначенное время 11 мая в выходной компания не приехала и мусор не забрала и приехала только утром 13 мая", - пояснила она.
Как сообщалось, после сообщения в соцсети проверку в больнице проводит и прокуратура Златоуста.
Медицинская сестра в больничной палате
11 февраля, 13:33
Соликамская детская больница заменит грязные подушки после жалоб
1103221
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоЗлатоустЧелябинская область
Рекомендуем
Пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве
В Москве женщина заявила о краже драгоценностей из квартиры после пожара
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса
Медицинская сестра в больничной палате
Минздрав проверит омскую больницу, где пациентов якобы закрыли без врачей
Напоминание о социальной дистанции в гипермаркете Ашан
В Москве проверили соблюдение масочного и перчаточного режима в магазинах
Пассажир, ударивший работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
В Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть маску
Бригада скорой медицинской помощи
Новосибирский минздрав опроверг данные об условиях работы врачей скорой
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции
Машина скорой медицинской помощи
В Челябинской области умерла самая пожилая пациентка с COVID-19
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач: мы думали, что коронавирус пройдет так же быстро, как SARS и MERS
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Пункт пропуска на границе Италии и Словении
В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19 в стране
Город Златоуст
В Златоусте очагом COVID-19 в больнице стало онкологическое отделение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев заражения COVID-19
06:08Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
06:06Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
06:04Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
05:59Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня
05:58Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
05:58В Приморье выявили 87 новых случаев COVID-19
05:54Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
05:42Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
05:38В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
05:36МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
05:34В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
05:29"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
05:22Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
05:13В Москве выросла популяция белок
05:09В США два человека и 14 собак погибли в ДТП
05:05Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
05:04В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
04:59Названы первые симптомы тяжелой формы COVID-19
04:58Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
Лента новостейМолния