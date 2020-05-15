Минздрав проверил больницу в Златоусте после жалобы пациентки

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Челябинской области проверило горбольницу в Златоусте после жалобы пациентки на грязь и запах, нарушения устранены, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава региона.

Ранее пациентка местной больницы сообщила в соцсети, что коридоры в медучреждении грязные, чувствуется неприятный запах, "под лестничной площадкой гора мусора, тряпки, посуда и шприцы, капельницы". Также она пожаловалась на холодное питание.

Специалисты минздрава региона 14 мая провели проверку городской больницы Златоуста.

"Контракт на вывоз мусора с прежним оператором, с февраля 2020 года осуществляющим утилизацию дважды в неделю, расторгнут. Заключен новый контракт с другой фирмой, которая будет осуществлять утилизацию в срок. На сегодняшний день весь мусор вывезен, оборудована специальная комната под складирование отходов класса Б. Налажена утилизация и вывоз медицинского мусора", - говорится в сообщении.

Также проведена проверка качества пищи, поясняет пресс-служба. Еда в корпус доставляется в ланчбоксах, готовится пища на больничном пищеблоке, там же снимаются пробы, пища соответствует нормам СанПИН, сообщает минздрав. "Теплый обед поставляется больным. Им же питаются сотрудники больницы", - уточняется в релизе.

По словам и.о. главврача больницы Екатерины Паутовой, размещенная в соцсети информация оперативно была доведена до руководства больницы и медперсонала. "С сотрудниками проведен инструктаж о работе со шлюзами. Место складирования медицинских отходов группы Б изменено. Найдено другое место в другом помещении в соответствии с требованиями СанПИН", - сказала Паутова.

Кроме того, по словам и.о. главврача, контракт на утилизацию отходов класса Б выиграла компания "Котельная № 3" (поселок Октябрьский), вывоз по контракту осуществлялся два раза в неделю - по понедельникам и средам. "Однако в назначенное время 11 мая в выходной компания не приехала и мусор не забрала и приехала только утром 13 мая", - пояснила она.