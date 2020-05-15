В Москве еще 1235 пациентов вылечились от COVID-19

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1235 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24562", - сообщила Ракова.

По ее словам, диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.