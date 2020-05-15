В Москве еще 1235 пациентов вылечились от COVID-19

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Еще 1235 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего в Москве количество выздоровевших превысило 24,5 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1235 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24562", - сообщила Ракова.
По ее словам, диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
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