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2020-05-15T07:59
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

07:59 15.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосквf
Москвf
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москвf. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Облачная погода и местами небольшой дождь во второй половине дня ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице прогреется до плюс 12-14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем облачную погоду с прояснениями, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём - плюс 12-14, в области - от 10 до 15", - сказал Синенков.
Метеоролог также отметил, что ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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