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2020-05-15T04:43
https://ria.ru/20200515/1571468467.html
На Сахалине планируют с 18 мая продолжить выход из самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571317780_0:0:3324:1870_1036x0_80_0_0_c086f2b40889e4f5e330134006876502.jpg
РИА Новости

На Сахалине планируют с 18 мая продолжить выход из самоизоляции

04:43 15.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время работы при пандемии
Сотрудники полиции во время работы при пандемии
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во время работы при пандемии. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Власти Сахалина планируют с 18 мая приступить ко второму этапу выхода из режима повышенной готовности, введенного в регионе с 31 марта, информирует в пятницу правительство области.
"На островах могут возобновить работу рестораны, кафе, торгово-развлекательные комплексы и магазины промышленных товаров. Однако при этом они должны выполнить ряд важных требований, чтобы обезопасить посетителей", - сообщается в пресс-релизе правительства.
Однако планы властей, как отмечается в сообщении, могут сорваться из-за предприятий, не заключивших договор на вывоз мусора. Соответствующее требование о регулярном вывозе отходов с площадки региональным оператором в адрес предприятий и индивидуальных предпринимателей ранее было предписано указом губернатора. Нормативный акт был издан в связи с предписанием Роспотребнадзора о проведении санитарной очистки в условиях пандемии.
Также руководство объектов торговли, услуг и общественного питания обязано обеспечить клиентов и покупателей обеззараживающим средством, соблюдать масочно-перчаточный режим, дезинфекцию помещений, нанесение разметки для дистанцирования посетителей и сотрудников.
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За невыполнение требований при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения нарушителям грозят штрафы — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для юрлиц.
По данным оперштаба, на Сахалине официально подтверждены 46 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек выздоровели, 21 пациент продолжает лечение в медучреждении. По информации Роспотребнадзора, 80% инфицированных составляют приезжие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СахалинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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