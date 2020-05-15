На Сахалине планируют с 18 мая продолжить выход из самоизоляции

"На островах могут возобновить работу рестораны, кафе, торгово-развлекательные комплексы и магазины промышленных товаров. Однако при этом они должны выполнить ряд важных требований, чтобы обезопасить посетителей", - сообщается в пресс-релизе правительства.

Также руководство объектов торговли, услуг и общественного питания обязано обеспечить клиентов и покупателей обеззараживающим средством, соблюдать масочно-перчаточный режим, дезинфекцию помещений, нанесение разметки для дистанцирования посетителей и сотрудников.

За невыполнение требований при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения нарушителям грозят штрафы — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для юрлиц.