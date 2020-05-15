Названа неожиданная опасность кондиционеров

"Для этого существуют специальные фирмы и службы, можно вызвать специалиста, который все это сделает. Простые бытовые кондиционеры можно очистить самостоятельно. В хозяйственных магазинах, на специальных сайтах продаются средства для их очистки, в основном, дезинфицирующие. В инструкциях к современным кондиционерам это все сказано. Обязательно нужно промывать все весной, можно в конце сезона, чтобы кондиционер не настоялся за зиму. В течение сезона все зависит от кондиционера и от человека, который им пользуется. Аллергикам нужно чистить устройство чаще", – отметил в беседе с радио Sputnik Антон Ястребцев.