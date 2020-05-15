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Названа неожиданная опасность кондиционеров
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РИА Новости

Названа неожиданная опасность кондиционеров

03:00 15.05.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевКондиционеры
Кондиционеры
© РИА Новости / Яков Андреев
Кондиционеры. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Под кондиционером, оказывается, можно не только простыть. О том, как использовать эти устройства, чтобы не навредить здоровью, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Существует понятие "вентиляторный синдром" – это выброс большого количества микроорганизмов, накопившихся в кондиционере за зиму, при его первом включении весной, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт Антон Ястребцев.
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"Зимой обычно кондиционер не эксплуатируется, на его фильтрах, на решетках, на различных каналах воздуховодов накапливаются микроорганизмы, для которых эти фильтры – благоприятная питательная среда, потому что там оседают пыль, частицы спор, пыльца, семена растений. Весной это огромное количество микроорганизмов выбрасывается при включении кондиционера. Человек это вдыхает, что вызывает различные негативные реакции, в том числе аллергию, обострение хронических заболеваний", – рассказал Антон Ястребцев.
Чтобы избежать негативных последствий, перед первым запуском кондиционера весной его нужно обязательно чистить и промывать всю систему фильтров, советует эколог-эксперт.

"Для этого существуют специальные фирмы и службы, можно вызвать специалиста, который все это сделает. Простые бытовые кондиционеры можно очистить самостоятельно. В хозяйственных магазинах, на специальных сайтах продаются средства для их очистки, в основном, дезинфицирующие. В инструкциях к современным кондиционерам это все сказано. Обязательно нужно промывать все весной, можно в конце сезона, чтобы кондиционер не настоялся за зиму. В течение сезона все зависит от кондиционера и от человека, который им пользуется. Аллергикам нужно чистить устройство чаще", – отметил в беседе с радио Sputnik Антон Ястребцев.

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То же самое касается и автомобильных кондиционеров, добавил эколог-эксперт.
"Автосервисы чистят вентиляционные каналы автомобиля, обязательно делайте это хотя бы во время ТО. Кроме того, нужно менять фильтры салона, причем часто. Салонные фильтры очищают наружный воздух от различных тяжелых металлов, пыли, кроме того, чистят внутренний воздух салона в режиме циркуляции", – рассказал Антон Ястребцев.
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