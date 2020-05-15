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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T02:18
https://ria.ru/20200515/1571467238.html
В Тунисе открывают торговые центры и рынки
https://cdn24.img.ria.ru/images/106631/92/1066319256_0:135:2500:1541_1036x0_80_0_0_a88f31f02807b5a343269b9683ab9c79.jpg
РИА Новости

В Тунисе открывают торговые центры и рынки

02:18 15.05.2020
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© Fotolia / luluТунис
Тунис
© Fotolia / lulu
Тунис. Архивное фото
КАИР, 15 мая - РИА Новости. Власти Туниса с 15 мая снимают запрет на работу крупных торговых центров и рынков при соблюдении всех необходимых санитарных норм, заявила в четверг журналистам Любна Жриби - министр по вопросам крупных проектов в правительстве Ильяса Фахфаха.
"С пятницы, 15 мая, открываются крупные торговые площадки, еженедельные и животноводческие рынки при соблюдении всех превентивных санитарных мер", - говорится в заявлении министра, опубликованном на странице президентской канцелярии в Facebook.
Жриби также сообщила, что с 18 мая от соблюдения карантина освобождаются граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет.
С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. Постепенно открываются мелкие и средние предприятия, в том числе торговые. Предполагается, что с 24 мая возобновят работу культурные, спортивные, туристические и развлекательные объекты.
Киев
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В среду в Тунисе начал действовать сокращенный шестичасовой комендантский час - с 23.00 до 05.00 (01.00-07.00 мск) вместо действовавшего ранее десятичасового (с 20.00 до 06.00 по местному времени).
Поэтапное смягчение ограничительных мер проводится на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране - по данным министерства здравоохранения, в Тунисе четвертый день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения вирусом COVID-19. Общее число подтвержденных случаев инфицирования с 10 мая не изменилось и составляет 1032, из них 759 - случаи полного выздоровления пациентов. C 8 мая в стране также не было зафиксировано ни одного нового случая смертельного исхода, всего с момента начала эпидемии в Тунисе скончались 45 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тунис (страна)В мире
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