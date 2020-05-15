ЧВК из ОАЭ планировали масштабную военную операцию в Ливии, сообщает СМИ

Какая именно страна или организация являлась инициатором проекта, в докладе не говорится.

Лодж отказался от комментариев, его адвокаты назвали содержащиеся в докладе обвинения ложными. Адвокаты других участников экспедиции заявили, что речь шла об оказании услуг в сфере нефтегазовой отрасли.