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2020-05-15T02:14
https://ria.ru/20200515/1571467173.html
ЧВК из ОАЭ планировали масштабную военную операцию в Ливии, сообщает СМИ
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РИА Новости

ЧВК из ОАЭ планировали масштабную военную операцию в Ливии, сообщает СМИ

02:14 15.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкКонфликт в Ливии
Конфликт в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Конфликт в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западные наемники из базирующихся в Дубае частных военных компаний  июне 2019 года прибыли в Ливию для поддержки маршала Халифы Хафтара, но по неизвестным причинам покинули страну уже через несколько дней, передает агентство Блумберг со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
В докладе говорилось, что целью наемников, связанных с компаниями Lancaster 6 DMCC и Opus Capital Asset Limited FZE, зарегистрированных в ОАЭ, было "проведение хорошо финансируемой частной военной операции". Дипломатические источники в ООН со ссылкой на документ, распространенный в санкционном комитете Совбеза еще в феврале, сообщают, что Lancaster и Opus также планировали снабдить силы Хафтара вертолетами, беспилотниками и компьютерными средствами с помощью разветвленной сети офшорных компаний.
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Сообщается, что отряд в составе 20 наемников под командованием южноафриканца Стива Лоджа прибыл в Ливию в конце июня 2019 года и через несколько дней на двух катерах покинул страну, направившись на Мальту.
Какая именно страна или организация являлась инициатором проекта, в докладе не говорится.
Лодж отказался от комментариев, его адвокаты назвали содержащиеся в докладе обвинения ложными. Адвокаты других участников экспедиции заявили, что речь шла об оказании услуг в сфере нефтегазовой отрасли.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииДубайХалифа ХафтарДубай (эмират)МальтаТриполиЛивияОАЭООНДубай (город)В мире
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