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2020-05-15T00:07
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Турция объяснила отказ пропустить летевший на Кипр самолет с гумпомощью
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РИА Новости

Турция объяснила отказ пропустить летевший на Кипр самолет с гумпомощью

23:03 14.05.2020 (обновлено: 00:07 15.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевСамолет
Самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Самолет. Архивное фото
АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Летевший на Кипр самолет с медицинским грузом не получил разрешения на использование воздушного пространства Турции в связи с тем, что соответствующий запрос не поступил заранее, заявил представитель турецкого МИД Хами Аксой.
Как накануне сообщил министр транспорта, связи и промышленности Кипра Яннис Карусос, Турция не разрешила пролет через ее воздушное пространство самолету, перевозившему медицинское оборудование из Китая на Кипр. На борту самолета было 36 тонн медицинского оборудования, которое включало, среди прочего, защитную одежду, бахилы, одноразовую хирургическую форму и защитные маски. Пилот изменил курс и направился в московский аэропорт Внуково, откуда после дозаправки вылетел в Ларнаку, минуя Турцию.
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"В соответствии с нашей известной политикой самолетам, перевозящим грузы на Кипр или из него, не разрешается пролет над нашей страной и промежуточные посадки в Турции. Однако в отдельных случаях может быть сделано исключение в случае эвакуации больных, для самолетов с медицинским грузом, а также требующих экстренной посадки", — пояснил Аксой.
По словам Аксоя, самолет, вылетевший из Китая, не подал заявку на получение разрешения на пролет над Турцией до взлета и запросил его уже после того, как вошел в турецкое воздушное пространство, сообщив, что летит в Ларнаку.
"При этом в соответствии со стандартными ограничениями на полеты, связанные с Кипром, самолету не было разрешено воспользоваться нашим воздушным пространством, а для координации, требующей признания это пролета как исключения, не было времени. Если бы была подана своевременная заявка на этот полет, было бы возможно признать его исключением из-за наличия гуманитарного груза, как это бывало в прошлом", — отметил Аксой.
Он обвинил кипрские власти, которым известна эта практика, в использовании данной ситуации в политических целях.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КипрКитайТурцияВ мире
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